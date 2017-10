De U17 weet binnenkort waar het aan toe is ... Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Sevil Öktem De Belgian Red Flames U17 weten binnen enkele weken waar ze aan toe zijn. Ondertussen is het de komende weken nog wat afwachten wat er nog gaat gebeuren in de kwalificatiegroepen. De U17 speelde in Servië tegen het thuisland, Wit-Rusland en Macedonië in de eerste kwalificatieronde richting EK 2018. Met 7 op 9 werden ze tweede in de groep. Daardoor staan ze momenteel 9e op 15 al gekwalificeerde landen. Met nog vier kwalificatiegroepen voor de boeg kan het dan ook dat de Flames nog zakken naar de derde pot bij de loting voor de volgende ronde. Een moeilijke loting met Duitsland/Spanje én Frankrijk zou dan tot de mogelijkheden kunnen behoren, al kan het evengoed ook Oostenrijk en pakweg Ierland worden mogelijk. De komende weken meer informatie op dit gebied.

