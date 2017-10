Deze Flames moeten het doen tegen Roemenië en Portugal Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames begonnen met een overtuigende 12-0 tegen Moldavië aan hun WK-kwalificatiecampagne. Op 20 oktober is er de volgende wedstrijd tegen Roemenië, vier dagen later wacht Portugal. De selectie voor beide duels is nu bekend. Op vrijdag 20 oktober wordt gespeeld aan Den Dreef in Leuven tegen Roemenië, vier dagen later in Penafiel tegen Portugal. Na de 12-0 tegen Moldavië willen de Flames graag naar 9 op 9 met oog op de duels tegen Italië later in de campagne. Beide landen mogen echter niet worden onderschat. 📝🔥⚽️

🇧🇪-🇷🇴 20/10, @ohl_official

🇵🇹-🇧🇪 24/10, @fc_penafiel

Tickets 🆚 @hai_romania 5€!

ℹ️👉https://t.co/aYt3t1c4Oo#BELROM #PORBEL #FIFAWWC 🏆 pic.twitter.com/NTBgAMcoOr — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) October 9, 2017 In de 20-koppige selectie weinig grote verrassingen en nauwelijks wijzigingen in vergelijking met de selectie die tegen Moldavië speelde.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.