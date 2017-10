Goed nieuws voor de abonnees van AA Gent Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Davy Rietbergen Goed nieuws voor de fans van de Buffalo's. Zij kunnen zich aanstaande vrijdag verkneukelen op een extra leuk duel aan halve prijs. De abonnees krijgen namelijk 50% korting bij de wedstrijd tussen de KAA Gent Ladies en Oud-Heverlee Leuven. Ziekenboeg OH Leuven is een beetje een zwart beest van de Buffalo's, dus willen ze deze keer graag sneller komaf maken met de Leuvenaars. Toch is er veel goed nieuws te melden, zo komen er ook enkele hoopvolle berichten uit de nokvolle ziekenboeg volgens Gent.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.