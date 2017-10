Genk Ladies willen ook Anderlecht kloppen ... supporters op post?

De Genk Ladies nemen het vrijdag in een onvervalste topper tussen het nummer 2 en nummer 1 namelijk op tegen paars-wit.

Als Genk wint, dan komt het naast Anderlecht in de stand met 13 op 18. De Limburgers rekenen dan ook op hun fanbasis om de 2-0 nederlaag van speeldag 1 uit te wissen.

Vrijdag 13 oktober om 20 uur iedereen dus op post? SportInGenk Park, Emiel Van Dorenlaan 144 is the place to be.

Geven we ook nog mee dat een spaghettidag vorig weekend niet minder dan 400 eters opleverde. Een mooie dag in Genk, waar ze de vrijwilligers graag een pluim geven.