Ons team van speeldag 5 in de Super League ziet er als volgt uit

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Dianne Reemers. De keepster van de KRC Genk Ladies heeft stilaan haar plaatsje helemaal gevonden en stuurde haar team ook goed aan. Ook sterk in de lucht.

Verdedigsters

Achterin kiezen we voor drie speelsters. De jonge Sharon Zagar zit al aan drie assists, ook al doet ze vooral haar verdedigend werk. Silke Vanwynsberghe is een vaste waarde achterin bij de Buffalo's, Karlijn Knapen doet het op jonge leeftijd al sterk bij Standard.

Middenveld

Op het middenveld verschillende interessante figuren afgelopen weekend. Riete Loos zorgde alweer voor de nodige rust in het elftal bij Genk, terwijl Drumont alweer de beste bij Heist bleek te zijn. Iliano is dan weer al weken op een hoog niveau aan het acteren bij Gent.

Aanvalsters

In de spits scoorde Sylke Calleeuw opnieuw een belangrijk doelpunt, terwijl Celien Guns een lichtpunt was bij Leuven én de exponent van de werkkracht. Elke Van Gorp en Sarah Wijnants blijken eens te meer onze flanken van de toekomst te zijn - daar zouden we ze met hun explosiviteit graag zien bij de Red Flames.

Het team ziet er dan als volgt uit: