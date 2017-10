Tessa Wullaert haalt ongemeen hard uit met Wolfsburg tegen Atlético Madrid

Na de 0-3 in Madrid was het al duidelijk dat Wolfsburg de volgende ronde zou gaan halen in de Champions League, maar in eigen huis maakten ze toch even kipkap van de Spanjaarden.

Twee goals

Wullaert zorgde voor twee van de twaalf doelpunten in een zware 12-2 overwinning, waarin ze ook nog in enkele andere doelpunten een voet had.

Montpellier heeft dan weer orde op zaken gesteld na een 0-1 thuisnederlaag in de heenmatch. Het team van Janice Cayman won met 0-2 bij Zvezda 2005 en mag zo ook naar de laatste 16.