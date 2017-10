🎥 Prachtgoal Jassina Blom doelpunt van de maand in Nederland

Zo scoorde Jassina Blom in de maand september een prachtig doelpunt in de met 0-3 gewonnen wedstrijd van Twente bij PEC Zwolle.

Wij vroegen u om te stemmen en dat rendeerde, want dat doelpunt werd uiteindelijk uitgekozen tot doelpunt van de maand in de Eredivisie voor vrouwen.

Bekijk het doelpunt hier zeker nog een keertje, want het is genieten. Het doelpunt kan ook bij WSU worden gekozen tot goal van de maand, al is ook Tessa Wullaert hier genomineerd.