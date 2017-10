Red Flame op weg naar cap 99 en 100? "Ben nog steeds even euforisch als toen ik eerste keer werd opgeroepen"

Tegen Moldavië kon ze - volgens de cijfers van de KBVB - cap 98 verzilveren. Ze viel in als aanvalster, terwijl ze de laatste jaren toch vooral centraal achterin werd uitgespeeld bij club én nationale ploeg.

Eind oktober kan ze tegen Roemenië en Portugal mogelijk speelminuten maken in wat dan cap 99 en 100 zou kunnen worden. Een uniek gegeven in het Belgische voetbal, zoveel is duidelijk. En Zeler heeft er zin in, zoals altijd.

Nog altijd even enthousiast

"Ik speel waar de coach me nodig heeft", bleef Aline Zeler er zelf extreem rustig onder. "Ik zet me altijd vol in voor een stage of een wedstrijd en ik kijk er altijd nog naar uit om dat mee te maken met de Red Flames."

"Zolang ik het niveau kan halen, ben ik erg blij dat ik er bij ben. Als ik een selectie in de bus krijg, ben ik nog steeds even enthousiast als bij mijn eerste cap. Ik blijf euforisch en ik bel altijd meteen mijn vriendin, daar is niets aan veranderd."