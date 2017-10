Slecht nieuws voor Ajax-Belgen Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Drie wedstrijden in de Champions League met Belgen op woensdagavond, en niet uit elke wedstrijd kwam een even positief nieuws. Ajax had de heenwedstrijd tegen Brescia namelijk met 1-0 gewonnen, maar dat bleek onvoldoende voor kwalificatie voor de volgende ronde. 2-0 De Italianen namen de Ajacieden meteen bij het nekvel en wonnen hun thuiswedstrijd uiteindelijk met 2-0. Daleszczyk zorgde snel voor de 1-0, Monica Mendes deed de boeken dicht. Davina Philtjens speelde de hele wedstrijd, Nicky Van Den Abbeele viel vijf minuten voor tijd in. Ook zij kon de 2-1 niet meer forceren.

