Yellow Flames pakken nieuwe knappe zege tegen jongensteam Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck De Yellow Flames hebben ook deze week een goede wedstrijd gespeeld én opnieuw drie punten kunnen toevoegen aan het puntenarsenaal. De Yellow Flames heten ze, de nieuwe lichting voor de toekomst. Op het startevenement van Voetbal Vlaanderen in Bierbeek speelden ze hun eerste competitiewedstrijd én wonnen ze. Na acht speeldagen hebben ze 13 op 24 weten te sprokkelen. Ook tegen Wolvertem-Merchtem werd namelijk gewonnen. Bij de rust stond het al 1-3, met dank aan doelpunten van Jill Janssens, Hannah Eurlings en Liesbeth Maes. In een felbevochten tweede helft kon het alle kanten uit, maar vlak voor tijd zorgde Lore Nuyens voor de geruststellende 1-4. Een knappe overwinning opnieuw van de Yellow Flames.

