Belangrijke speeldag in de Super League, wie doet de beste zaken?

De KRC Genk Ladies verloren op speeldag 1 in Tubeke van Anderlecht, sindsdien zijn ze met 10 op 12 ongeslagen gebleven.

Bovendien staan de Limburgers nu tweede in de stand, op drie punten van ... paars-wit. Het duel in Genk tussen beide teams is dus erg belangrijk.

Standard won op speeldag 1 met 6-0 van Heist en wil dat nu graag opnieuw laten zien. Puntenverlies is sowieso uit den boze.

Dat geldt ook voor AA Gent, al is en blijft OH Leuven een zwart beest van de Buffalo's. Benieuwd welke teams op vrijdagavond de beste zaak doen.