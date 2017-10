De Winfies van de week uit Bokrijk, Dendermonde, Aalst, Schilde, Leuven en Mol Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Zoals wekelijks bundelen we ook dit seizoen graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! De Yellow Flames wonnen ook deze week op donderdagavond hun wedstrijd (zie boven). Maar er was veel meer te beleven ... OHL B won in de beker van Merkem en weet ondertussen dat het op 1 november tegen OHL A mag spelen in de 1/8e finales. Moldavo C pakte uit met een overwinning bij De Kempen en staat zo knap bovenaan met 15 op 18: Sgravenwezel-Schilde U12 meisjes spelen in een jongens reeks en wonnen afgelopen week met 2-0 van Halle: Bokrijk Sport B won in 3de provinciale de topper op het veld van Maasland met 1-4: KAV Dendermonde won ook deze week, met 1-3 bij Robur. Een knappe 6 op 6 van de Oost-Vlaamse club: Aalst C won - naar wekelijkse gewoonte stilaan - ook weer zijn wedstrijd ... Zingem was het slachtoffer van dienst. Na dit weekend ook u? Stuur jullie foto's door naar vrouwen@sport-planet.eu of via facebook naar onze pagina vrouwenvoetbalkrant en wie weet haalt u wel het weekoverzicht!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.