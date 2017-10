Loting 1/8e finales Beker van België bij vrouwen levert opmerkelijke wedstrijden op Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck In de Beker van België zijn de 1/8e finales ingepland op 1 november. Ondertussen is de loting voor die ronde ook achter de rug. En dat leverde enkele interessante affiches op. De zes teams uit de Super League waren tot op heden vrij en springen nu in de dans bij acht teams die zich vanuit de voorrondes wisten te plaatsen. Anderlecht - leider in de Super League - is vrij voor deze ronde, net als tweedenationaler Club Brugge. Zij wisten de dans te ontlopen op de loting met 14 teams. Verder gaan zowel OHL als AA Gent een duel moeten afwerken tussen de A-ploeg en de B-ploeg. De 1/8e finales staan op het programma op 1 november om 15 uur en de volledige loting ziet er zo uit: Kontich (1) - Woluwe (1)

Heist (SL) - Louwel (2)

AA Gent A (SL) - AA Gent B (1)

Genk Ladies (SL) - Aalst (1)

OHL A (SL) - OHL B (2)

Standard (SL) - Zulte Waregem (1)

Anderlecht (SL) en Club Brugge (2) zijn bye.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.