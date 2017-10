🎥 Fans roepen heerlijke doelpunt Schryvers uit tot goal van de maand: "Geweldig"

Nainggolan duidelijk: "Ja, ik rook - maar ik ben lang niet de enige" Bij de Rode Duivels was hij er ook tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus niet bij. Naast het veld gaat het Radja Nainggolan dan weer voor de wind. Zo heeft hij zijn huwelijksg...

Stuivenberg houdt vast aan betere tweede helft op Eupen KRC Genk gaat straks op speeldag 10 voor zijn - u leest het goed - derde overwinning van het seizoen. De Limburgers ontvangen seizoensrevelatie Moeskroen.

Cercle Brugge en Roeselare schieten allebei weinig op in strijd om periodetitel De race naar de eerste plaats en de periodetitel ligt terug open na het eerste puntenverlies van Beerschot Wilrijk. Cercle Brugge en Roeselare hoopten ook nog op een kans, ...

Geniale De Bruyne zorgt met allerbeste Man City voor doelpuntenfestival, Chelsea verstomd door hekkensluiter De topper tussen Liverpool en Manchester United was een sisser (0-0), maar later op de dag was er véél meer te beleven. Eén enorm doelpuntrijke match en één enorme verrassi...

🎥 PSG reist op de valreep met overwinningsroes naar Anderlecht dankzij twee treffers van Meunier Paris Saint-Germain wou in Dijon vertrouwen tanken voor het Champions League-duel tegen Anderlecht van woensdag. Opvallend genoeg moesten de Parijzenaars daarvoor op Thomas...

"Musonda moet zich meer focussen op het veld en minder op sociale media" Woensdag verstoorde Charly Musonda even de rust in Chelsea nadat hij op sociale media zijn gal had gespuwd over het gebrek aan speelkansen dat hij kreeg. Coach Conte sust d...

De pronostiek van de redactie: Slaat de motor aan bij Gent en Genk? Voetbalkrant.com geeft elke week leuke prijzen weg via de prono en via het managerspel. Ook jij kan dit jaar in de prijzen vallen, als je tenminste de beste voorspellingen ...

🎥 Real Madrid stevent af op nieuwe uitschuiver... en dan maakt Cristiano Ronaldo zijn eerste van het seizoen De achterstand op het voorlopig perfecte Barcelona bedroeg al zeven punten en dus had Real Madrid geen andere keuze dan winnen. Met een stug Getafe hadden ze de handen vol.