Gent dient Saint-Ghislain eerste puntenverlies toe, Essevee vergeet te profiteren Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck In de eerste nationale van het vrouwenvoetbal was het een drukke en interessante zaterdag. Diverse teams gingen vol voor de volle buit, maar kwamen van een kale reis terug. Saint-Ghislain wilde verder gaan na zijn goede start in eerste klasse en dus ook in eigen huis Gent B kloppen, het team dat vorig seizoen deze reeks naar zijn hand wist te zetten. Puntenverlies Uiteindelijk zou het ook een eerste puntenverlies inleiden voor de Henegouwers: 2-2. Zulte Waregem vergat te profiteren, door in eigen huis ook niet te winnen van Kontich. Massenhoven won zwaar van Eva's Tienen: 6-0. Het komt zo ook opnieuw bovenin meespelen in de debatten. Het overzichtje hieronder: 14/10/2017 15:00 Tertre Hautrage - Gent Ladies B 2-2 14/10/2017 15:00 Massenhoven - Eva's Tienen 6-0 14/10/2017 15:00 Eendracht Aalst - Wuustwezel FC 5-0 14/10/2017 15:00 Zulte Waregem - Kontich FC 1-1 14/10/2017 16:00 Famkes Westhoek Diksmuide Merkem - Svelta Melsele 1-2 14/10/2017 16:30 Standard Liège B - Fémina White Star - 14/10/2017 19:30 Moldavo - Tongeren DV 0-2

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.