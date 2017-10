Hoe verging het de Flames in het buitenland op donderdag en vrijdag?

Op donderdag was er al een duel in de Engelse Beker tussen tweedeklasser Tottenham en Bristol. Het werd een verrassende nederlaag voor Bristol in Cheshunt. Het team is niet uitgeschakeld, want het bekersysteem in Engeland is met poules van vijf en de top-2 gaat naar de kwartfinales.

In Nederland drie wedstrijden op vrijdag. Door de CL-verplichtingen speelt Ajax later nog zijn wedstrijd tegen PEC Zwolle, terwijl Sofie Van Houtven met Barendrecht vrij was. Het PSV van Sara Yüceil won de topper van Twente (met Jassina Blom) en is voorlopig de nieuwe leider.

Voor de volledigheid: Heerenveen - ADO Den Haag werd 1-3, Achilles '29 tegen Alkmaar 0-1. In de stand wordt het stilaan razend spannend in de Eredivisie.