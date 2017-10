Nog enkele bijpassingen in de selectie van de U19 voor eerste kwalificatieronde

De U19 was woensdagavond al even in Tubeke voor een training in de laatste rechte lijn richting de eerste kwalificatieronde volgende week. Ondertussen is ook de definitieve selectie bekendgemaakt.

Op dinsdag 17 oktober wordt gespeeld tegen Macedonië, op 20 oktober tegen Kroatië en op 23 oktober tegen gastland Oostenrijk in de eerste kwalificatieronde op weg naar het EK van 2018.

Toloba, Bey-Temsamani, Minnaert, Seynhaeve, Van Belle en Vanderdonckt zorgen voor een grote vertegenwoordiging van de KAA Gent Ladies: 6 stuks. Ella Vierendeels viel geblesseerd uit woensdag.

Standard vaardigt vijf troepen af (Harze, Petry, Vanaenrode, Vrithof en Lichtfus), Genk drie (Tysiak, Duijsters en Kerckhofs), Melsele (Dhondt en Jacobs) en Anderlecht (Van Caesbroeck en Wijnants) twee. Ook Asselberghs (OHL) en Viane (Club Brugge) maken deel uit van de selectie.