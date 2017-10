Deze 20 Portugese dames moeten het Flames lastig maken in Penafiel Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De Portugese vrouwen ontvangen op 24 oktober in Penafiel de Belgische selectie voor een belangrijke WK-kwalificatieinterland op weg naar het WK 2019 in Frankrijk. De selectie voor dat duel is bekend. De Portugese selectie begint op maandag met de trainingen om zich optimaal voor te bereiden op het duel met de Belgian Red Flames. Ondertussen is de selectie voor het duel ook helemaal bekendgemaakt via de webstek van de Portugese voetbalbond. Het wordt het eerste duel van de Portugezen in de kwalificatiecampagne, de derde voor de Flames na Roemenië aanstaande vrijdag. 20 namen Sporting Lissabon heeft met Patrícia Morais, Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão, Carole Costa, Ana Leite, Matilde Fidalgoo, Diana Silva liefst negen speelsters in haar rangen. Braga is met Sílvia Rebelo, Mélissa Antunes, Vanessa Marques, Dolores Silva, Laura Luís, Rute Costa, Andreia Norton ook zeven keer vertegenwoordigd, verder zijn er nog Infante (Rodez), Jessica Silva (Levante), Carolina Mendes (Grindavik) en Claudia Neto (Linköping) uit het buitenland present.

