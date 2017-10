Flames begonnen aan voorbereiding Roemenië en Portugal Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck De Belgian Red Flames begonnen met een overtuigende 12-0 tegen Moldavië aan hun WK-kwalificatiecampagne. Op 20 oktober is er de volgende wedstrijd tegen Roemenië, vier dagen later wacht Portugal. De voorbereiding is begonnen. Op vrijdag 20 oktober wordt gespeeld aan Den Dreef in Leuven tegen Roemenië, vier dagen later in Penafiel tegen Portugal. Tubeke Een deel van de selectie kwam op zondagvoormiddag al een eerste keer samen op het Nationaal voetbalcentrum in Tubeke voor een eerste training. Op dinsdag, woensdag (2x) en donderdag wordt ook nog getraind in Tubeke in aanloop naar het duel op vrijdag, zondag trekt het team vervolgens naar Portugal.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.