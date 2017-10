Dit zijn de toppers van speeldag 6 in de Super League bij de vrouwen: Gouden Genkse wissels, spanning en jeugd

Wat een match! Limbombe dompelt Oostende in absolute slotfase kopje-onder... en pakt dom rood Anthony Limbombe heeft KV Oostende met verstomming geslagen. Hij knalde diep in blessuretijd met een gelukje de 2-3 nog tegen de touwen.

Andere bondscoach na het WK? Roberto Martinez schept duidelijkheid Het was Peter Vandenbempt die de kat de bel aanbond. De journalist van Sporza beweerde dat Roberto Martinez er na het WK sowieso mee ophoudt als bondscoach van de Rode Duiv...

Meunier blijft maar scoren, concurrent Dani Alves reageert Wie schrik had dat Thomas Meunier niet aan spelen toe zou komen door de komst van Dani Alves naar PSG kan opgelucht ademhalen. En de Rode Duivel doet meer dan enkel de conc...

Chelsea-fans zijn oude bekende duidelijk nog niet vergeten: "Kom terug" en "Hij is nog steeds beter dan Batshuayi" In de herfst van zijn carrière is Didier Drogba nog steeds in grote doen. Momenteel komt hij uit voor het Amerikaanse Phoenix Rising FC. De Chelsea-fans zijn hem duidelijk ...

Sla je slag in de Champions League Anderlecht gaat in de Champions League proberen te stunten, maar er zijn natuurlijk nog veel meer leuke wedstrijden in deze Europese topcompetitie.

Opmerkelijk trainersontslag: trainer uit de top drie van 1B ligt ook op straat: "Door uitblijven sportieve resultaten" Cercle Brugge speelde dit weekend 1-1 gelijk, thuis tegen Roeselare. En blijkbaar was dat voldoende reden om José Riga aan de deur te zetten. Cercle is nog volop in de runn...

De fenomenale stats van Kevin De Bruyne: enkel Messi doet beter, in Engeland niemand Manchester City is niet tegen te houden. De ploeg wervelt door de Premier League. En dat allemaal in een regie van Kevin De Bruyne. In de 7-2 tegen Stoke City deelde hij we...

Probleem als er iets met Lukaku gebeurt? "Argentinië kan Messi ook niet vervangen" Het is een kwestie van (een beetje) tijd vooraleer Romelu Lukaku topschutter aller tijden wordt van de Rode Duivels. In het verleden kreeg hij veel kritiek en lag hij in de...