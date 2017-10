Onderhouden training met Flames blakend van gezondheid

Op vrijdag 20 oktober wordt gespeeld aan Den Dreef in Leuven tegen Roemenië, vier dagen later in Penafiel tegen Portugal. Na een eerste training op zondag waren de Flames gisteren vrij. Vandaag begon de laatste rechte lijn richting vrijdag.

17 Flames

17 Flames stonden op het oefenveld in Tubeke. Janice Cayman en Tessa Wullaert speelden zondag nog met hun teams en sluiten morgen aan bij de groep, Davina Philtjens (zondag nog met Ajax actief) kreeg een dagje rust.

Ook Jana Coryn en Maud Coutereels - beiden zondag nog actief met Lille - mochten het laatste deel van de training skippen en losfietsen in de fitness van het nationaal oefencentrum in Tubeke. Verder blaakte iedereen van gezondheid in aanloop naar vrijdag.