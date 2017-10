Opnieuw hommeles in Denemarken: WK-kwalificatiematch tegen Zweden komt op de helling

De Deense vrouwen en de voetbalbond waren al enkele weken in onmin en er was een staking van de speelsters, omdat diverse zaken niet in orde waren.

Staking (bis)?

Uiteindelijk kwamen de DBU en de vrouwen overeen dat er een voorlopig contract werd gemaakt voor de speelsters.

Dat voorlopig contract is echter nog niet definitief gemaakt, iets wat de Deense vrouwen nu wél willen. Volgens de voetbalbond komt de match in Zweden op vrijdag dan weer te snel om nu over het contract te praten. Vanuit Denemarken klinkt het dan ook onheilspellend dat de match in Zweden misschien niet zal doorgaan.