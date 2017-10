Pech vanuit Oostenrijk: Jonge Flame moet vrezen voor erg zware knieblessure Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Davy Rietbergen De U19 begon in Oostenrijk voortvarend aan de eerste kwalificatieronde richting EK 2018. Macedonië werd met 5-1 geklopt. Toch was er ook slecht nieuws te melden vanuit Oostenrijk, want een speelster liep een mogelijk erg zware blessure op. Amber Tysiak moest in de wedstrijd namelijk halfverwege de tweede helft worden vervangen vanwege een blessure. Terug naar België De aanvalster van de KRC Genk Ladies heeft erg veel last van de knie, er wordt zelfs gevreesd voor een gebroken knieschijf. Om een en ander uit te sluiten zal de jonge spits terug naar België reizen om verdere onderzoeken te ondergaan. We wensen Amber alvast veel sterkte en beterschap, in de hoop dat een en ander toch beter meevalt dan de eerste berichtgeving.

