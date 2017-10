Zo ziet de weg naar de finale eruit voor de teams in de Beker voor vrouwen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews In de Beker van België zijn de 1/8e finales ingepland op 1 november. De loting voor de rest van het toernooi is bekend en dus kunnen we stilaan kijken wie de beste loting heeft richting de finale. De zes teams uit de Super League waren tot op heden vrij en springen nu in de dans bij acht teams die zich vanuit de voorrondes wisten te plaatsen. De 1/8e finales staan op het programma op 1 november om 15 uur en de volledige loting ziet er zo uit: Kontich (1) - Woluwe (1)

Heist (SL) - Louwel (2)

AA Gent A (SL) - AA Gent B (1)

Genk Ladies (SL) - Aalst (1)

OHL A (SL) - OHL B (2)

Standard (SL) - Zulte Waregem (1)

Anderlecht (SL) en Club Brugge (2) zijn bye Maar ook voor de volgende rondes werd al geloot. Zo zien de kwartfinales en de halve finales eruit. Een reprise van de bekerfinale van vorig jaar zit er al aan te komen in de kwartfinales op 27 januari: Club Brugge - Standard/Zulte Waregem

Genk/Aalst - Heist/Louwel

Gent A/Gent B - Anderlecht

Kontich/Woluwe - OHL A/OHL B Op 14 april zijn de halve finales. De finale is voorzien op 26 mei 2018, het stadion daarvoor is nog niet bekend. Vorig jaar was de eindstrijd in Mechelen. Genk/Aalst/Heist/Louwel - Gent A/Gent B/ Anderlecht

Kontich/Woluwe/OHL A/OHL B - Club Brugge/Standard/Zulte Waregem

