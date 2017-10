🎥 Wullaert en Blom eindigen op 1 én 2 bij doelpunt van de maand! Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Lien Mermans en Tessa Wullaert wonnen dit jaar al een goal van de maand bij WSU, ook voor de maand september was het opnieuw prijs. Van de zes genomineerden waren er namelijk twee Belgische inzendingen bij. Tessa Wullaert won uiteindelijk haar tweede prijs van het jaar. 1 & 2! Ze behaalde 52% van de stemmen bij WSU en hield daarmee Jassina Blom (18%) en de rest op grote afstand. Proficiat, Tessa! Maar haar doelpunt mag er dan ook meer dan wezen. Een heerlijke vrije trap tegen Moldavië was het. Vrijdag tegen Roemenië het nog eens overdoen?

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.