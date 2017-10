Breaking: EK-finalist weigert WK-kwalificatiewedstrijd te spelen

De Deense vrouwen en de voetbalbond zijn al enkele weken in onmin en er was een staking van de speelsters, omdat diverse zaken niet in orde waren.

Uitsluiting?

Uiteindelijk kwamen de DBU en de vrouwen overeen dat er een voorlopig contract werd gemaakt voor de speelsters. Dat voorlopig contract werd echter nog niet definitief gemaakt, iets wat de Deense vrouwen nu wél wilden.

De DBU ging daar echter niet op in, waardoor de speelsters nu hebben besloten om niet te gaan spelen in Zweden. En dat zou grote gevolgen kunnen hebben, want ze mogen daardoor mogelijk een boete, puntenaftrek of zelfs een volledige ban uit de WK-kwalificaties verwachten.