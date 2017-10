Pionierswerk in Kapellen

11 op 30, maar Genk-spelers geloven er nog in: "Play-off 1 blijft het doel" Twee overwinningen en 11 op 30. Dat is de trieste balans voor KRC Genk. Ondanks die statistieken blijven de spelers nog voluit geloven in play-off 1.

Hasi en van den Brom over die 0-5: "We hadden nochtans een plan" Anderlecht neemt het vanavond op tegen Paris-Saint-Germain in eigen huis. Goeie herinneringen heeft het daar niet aan, vier jaar geleden werd het immers 0-5 dankzij een gen...

Kevin De Bruyne overladen met lof in Engelse media Patrick De Koster wil een sterk verbeterd contract voor Kevin De Bruyne en de middenvelder zelf gaf meteen tegen Napoli aan waarom hij dat dubbel en dik verdiend. Dat heeft...

De Koster gaat doorduwen voor De Bruyne: "Een salaris als dat van Neymar is het doel" Toen Kevin De Bruyne naar Manchester City trok, werd hij al de -toen- duurste Belg ooit. Nu hij meer dan ooit aan de top van het Europese voetbal staat, wil zijn manager da...

Louwagie streng voor falende recordaankoop: "Het is niet goed genoeg" 4,25 miljoen euro, wat koop je daar tegenwoordig voor? In het geval Franko Andrijasevic één doelpunt op bezoek bij Sint-Truiden. That's it.

Vanhaezebrouck dúrft en komt met deze elf aan de aftrap Vanavond komt het grote PSG op bezoek in Anderlecht. Onder Weiler was paarswit nu al aan het twijfelen tussen zes of zeven verdedigers. Onder Vanhaezebrouck is dat even and...

Deze nieuwkomer in de Jupiler Pro League moest eigenlijk Meunier opvolgen bij Club Thomas Meunier trok in de zomer van 2016 naar Paris-Saint-Germain en maakt er nu het mooie weer. Dion Cools nam intussen zijn rol over bij Club, maar bijna was die weggeleg...

🎥 Anderlechtverdedigers hebben dit plan om Neymar uit te schakelen Al wie Anderlecht zag verdedigen in de tweede helft bij Mechelen, houdt voor vanavond zijn hart vast wanneer de troepen van Vanhaezebrouck tegen Neymar en co. het veld opst...