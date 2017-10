Yellow Flames winnen ook deze week van de jongens

De Yellow Flames heten ze, de nieuwe lichting voor de toekomst. Op het startevenement van Voetbal Vlaanderen in Bierbeek speelden ze hun eerste competitiewedstrijd én wonnen ze. Na negen speeldagen hebben ze 16 op 27 weten te sprokkelen.

Ook tegen Londerzeel werd namelijk gewonnen. Het zou uiteindelijk een knappe 2-4 zege worden voor de Yellow Flames, die zo in de stand ook over Londerzeel naar de derde plaats in de stand weten te wippen. De toekomst lijkt stilaan verzekerd.