Meer dan 4000 fans verwacht tegen Roemenië: "Het zijn topsupporters" Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames willen vanavond uitpakken met een tweede, knappe zege in de WK-kwalificatiecampagne richting het WK 2019 in Frankrijk. De Flames rekenen daarvoor ook op de steun van de talrijke fans. "Ik wil na de zege tegen Moldavië erg graag opnieuw aan het Belgische publiek tonen wat we kunnen", aldus Janice Cayman in aanloop naar de wedstrijd. Een belangrijke rol zal daarin weggelegd zijn voor de ondertussen al meer dan 4000 supporters die een ticketje kochten voor de wedstrijd in Leuven. 🎥🔥 @JaniceCayman @Daniels_Yana @TessaWullaert & @IvesSerneels kijken uit naar #BELROM en naar de 🔝sfeer @ohl_official! 😃 #FIFAWWC #Flametime pic.twitter.com/PJ0KO58Nxd — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) October 19, 2017 "We hebben echt wel topsupporters. Zij geven ons een boost, telkens weer. Het stadion van Leuven is er ook gewoon ideaal voor." Ook Tessa Wullaert, Yana Daniëls en bondscoach Ives Serneels gaven hun mening over de kraker met Roemenië. Een tiental fans gaan ondertussen al zeker mee naar Penafiel in Portugal aanstaande dinsdag.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.