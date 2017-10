Wullaert kan Flames in slot bevrijden op weg naar broodnodige 6 op 6

Flames komen op dubbele voorsprong

Geven het dan twee keer knullig prijs

Tessa Wullaert met winning goal vijf minuten voor tijd

De Belgian Red Flames hadden een maand geleden in Leuven Moldavië aan mootjes gehakt met 12-0, niemand die er dus aan dacht dat er nog maar puntenverlies in de lucht kon hangen tegen Roemenië. Een stugge ploeg, maar geen Europes (sub)top.

Belangrijk dus om de match meteen in handen te nemen en niet te lang te wachten met op voorsprong komen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want in het eerste halfuur was het allemaal iets te veel door de lucht en soms iets te slordig om de Roemeense muur te kunnen ontwrichten.

Snelle 2-0 en dan ...

Tot Janice Cayman op een voorzet van Julie Biesmans keihard kon binnentrappen. De Flames gelanceerd, vijf minuten later hadden ze de match schijnbaar beet. Met dank - opnieuw - aan Janice Cayman, deze keer na een erg lange rush.

De aanvalster van Montpellier maakte zo meteen haar vijfde en zesde doelpunt van deze campagne. Daarna lieten de Flames zich echter tot twee keer toe ringeloren achterin. Voor de rust had Dusa kunnen profiteren van geharrewar, kort na de pauze maakte Laura Rus zelfs gelijk.

En zo werd het plotsklaps toch nog een bijzonder lastige pot voetbal voor de Flames, die voetballend gezien echt twee of drie niveautjes hoger mogen worden ingeschat dan de Roemenen. Die beperkten zich steeds meer tot afbraakvoetbal én zelfs wat smerige tackles, maar de Flames kregen te weinig snelheid in hun spel.

Janice Cayman miste een dot van een kans, nadat ze de keepster kon omspelen. De tijd begon steeds meer te dringen. En in tijden van nood staan grote heldinnen op. De voorzet van Deloose was afgemeten, dat wel. Maar de manier waarop Tessa Wullaert met een stevige kopbal haarzelf, de Flames en de natie bevrijdde in minuut 87 is voer voor de geschiedenisboeken. De Flames slaakten een zucht van verlichting, dinsdag in Penafiel zal het toch beter moeten.