Bijzonder grote verrassing in WK-kwalificaties

Duitsland speelde in eigen huis namelijk tegen IJsland in Wiesbaden. Dat er nauwelijks meer volk was dan aan Den Dreef (4292 versus 3943 supporters) was niet de grote verrassing van de avond.

IJsland wint

Wel dat er werd verloren. De Duitsers leiden uiterst zelden een nederlaag in eigen huis. Brynjarsdóttir scoorde twee keer, Jensen was met een doelpunt en twee assists de heldin van de avond.

In Slovenië - Tsjechië werd uiteindelijk vier keer gescoord door de bezoekende ploeg, waardoor ook de Tsjechen nu zes punten hebben en samen met Duitsland staan in de stand met 6 op 9. IJsland verloor nog geen punten, maar heeft een match tegoed.