Essevee en Saint-Ghislain onderuit, Kontich profiteert optimaal in eerste nationale Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck Door de interlands van de Belgian Red Flames geen wedstrijden op het hoogste niveau in de vrouwencompetitie, maar in eerste nationale werd gewoon wél gevoetbald. En dat leverde enkele leuke duels op. Saint-Ghislain liet zich de kaas van het brood eten tegen Wuustwezel, waardoor de spanning bovenaan eens te meer te snijden is. Ook Zulte Waregem verloor, op bezoek bij Tongeren. Kontich profiteerde om mee op kop te komen na een klasseprestatie thuis tegen Standard B: 4-1. Onderaan pakte Moldavo zijn eerste punten na een doelpuntenfestijn bij Svelta Melsele - dat wel enkele van zijn topspeelsters moest missen bij de Flames U19. In de stand staat alles bovenaan op een zakdoek. We mogen ons dus zeker nog verwachten aan flink wat pittige en interessante duels dit seizoen. 21/10/2017 15:00 Eva's Tienen - Famkes Westhoek Diksmuide Merkem 1-3 21/10/2017 15:00 Wuustwezel FC - Tertre Hautrage 3-1 21/10/2017 15:00 Fémina White Star - Eendracht Aalst 1-2 21/10/2017 15:00 Kontich FC - Standard Liège B 4-1 21/10/2017 15:00 Gent Ladies B - Massenhoven 1-0 21/10/2017 16:00 Tongeren DV - Zulte Waregem 3-2 21/10/2017 16:30 Svelta Melsele - Moldavo 3-4

