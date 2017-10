Positief nieuws voor Amber Tysiak en KRC Genk Ladies

Amber Tysiak moest in de wedstrijd tegen Macedonië namelijk halfverwege de tweede helft worden vervangen vanwege een blessure. Er werd gevreesd voor een gebroken knieschijf, maar alles valt al bij al mee.

Er werden geen breuken vastgesteld en ook de kruisbanden zijn niet afgescheurd. Er is wel een verrekking in de knie én een botkneuzing, maar de inactiviteit zal eerder op weken dan op maanden mogen worden geschat.

Dat is al bij al een meevaller, want er werd veel erger gevreesd. De komende weken kan de aanvalster van de KRC Genk Ladies in alle rust revalideren in afwachting van nieuwe wedstrijden. We wensen Amber een spoedig herstel.