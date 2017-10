Club Brugge, KV Mechelen en veel meer teams aan het feest Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck In tweede nationale stonden heel wat duels op het programma op zaterdag. Het leverde ook enkele duels op met heel wat goals. Club Brugge stoomt bijvoorbeeld door in de competitie, met deze keer een 0-7 overwinning op bezoek bij Sottegem. Blauw-zwart blijft zo helemaal bovenaan staan in het klassement. Onderin pakte Beveren zijn eerste drie punten van het seizoen door te gaan winnen bij Saint-Ghislain B: 1-2 werd het in Henegouwen. In tweede nationale B liet Sterrebeek de kans liggen om voorlopig mee aan kop te komen. Malinwa won wél met overtuiging. 2e Klasse A 21/10/2017 14:30 Cerkelladies Brugge - Zulte Waregem B 2-3 21/10/2017 15:00 Tertre Hautrage B - Beveren 1-2 21/10/2017 15:00 Sinaai Girls - Olsa Brakel 7-2 21/10/2017 15:00 Zwevezele - Maria-Ter-Heide - 21/10/2017 15:00 DVK Egem - RUSC Anderlues - Alg FF 21/10/2017 16:00 KSV Sottegem - Club Brugge 0-7 21/10/2017 17:00 Gent Ladies C - Ruddervoorde 3-5 2e Klasse B 21/10/2017 13:00 Tongeren DV B - KV Mechelen 0-4 21/10/2017 14:00 Esperanza Neerpelt - Eendracht Louwel 2-2 21/10/2017 15:00 Dames OHL B - Luik FC - 21/10/2017 15:00 Moldavo B - Anderlecht B 4-2 21/10/2017 15:00 Sibret - Sterrebeek 4-0 21/10/2017 16:30 Standard de Liège C - Miecroob Veltem - 18/11/2017 14:30 KRC Genk Ladies B - ASE Chastre -

