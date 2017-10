Flames zetten voet op Portugese bodem op zoek naar 9 op 9 Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Met een 6 op 6 in de tank zijn de Belgian Red Flames klaar voor een volgende stap op weg naar het WK in Frankrijk. Ondertussen zijn ze al op hun bestemming. Na een ochtendtraining op zaterdag en een vrije namiddag blies de Belgische nationale ploeg op zondagvoormiddag verzamelen voor een vlucht naar Porto. Vandaar trokken ze naar Penafiel, waar ze dinsdag zullen spelen tegen Portugal in hun derde WK-kwalificatiewedstrijd. Na de 12-0 tegen Moldavië en de 3-2 tegen Roemenië afgelopen vrijdag is het ook tegen Portugal zaak om geen punten te laten liggen. Er wachten in 2018 namelijk ook nog twee duels tegen Italië én een trip naar Roemenië.

