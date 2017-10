Interessante oefenpot voor co-leider Genk Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Davy Rietbergen / KRC Genk Ladies Terwijl de Belgian Red Flames naar Portugal zijn afgezakt lag de Super League (uiteraard) stil in België. Enkele teams maakten van de gelegenheid gebruik om een oefenwedstrijd in te plannen. Dat deed bijvoorbeeld ook KRC Genk Ladies. De co-leider uit de Super League trok naar Zwolle voor een duel met Eredivisionist PEC. Genk kwam voor rust op 0-1 door Hanne Merkelbach, maar na de pauze werden vooral veel wissels gedaan. Het tempo zakte, PEC profiteerde om nog twee keer te scoren. Een nederlaag zo voor de Genk Ladies, maar wel een interessante oefenpot richting het vervolg in de Super League.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.