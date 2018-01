Cayman slaakt zucht na krappe overwinning: "Ontlading wel groot, maar liever toch wat meer marge"

De Belgian Red Flames wonnen met 3-2 van Roemenië. Een erg belangrijke overwinning voor de Flames, die het niet onder de markt hadden tegen de Oost-Europeanen. Janice Cayman was na de match tevreden met de overwinning.

"We wisten dat Roemenië hard kon zijn in de duels en geen slechte ploeg is. We hebben het als ploeg wel kunnen rechtzetten na de 2-2", aldus Janice Cayman. Iets te nonchalant bij de tegendoelpuntenDeel deze quote: "We waren iets te nonchalant bij de tegendoelpunten. We maken fouten als team en scoren als team. We hebben de 3-2 gemaakt voor Nicky, dus ze kan terug ademhalen." De volledige reactie van Janice Cayman kan u hieronder vinden. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren:

