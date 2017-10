Coach van het jaar is gekend

Bij de vrouwen ging de prijs naar Sarina Wiegman, die de Oranje Leeuwinnen afgelopen zomer in eigen huis naar EK-goud hielp.

"Ik wil graag mijn familie bedanken", aldus Wiegman in haar dankwoord. "Zij steunen me steevast in alles wat ik doe."

"Bedankt ook aan het team en aan iedereen voor deze prijs. Het is een heel mooie recompensatie, maar zonder mijn team zou ik het niet gekregen hebben."