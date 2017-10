Opnieuw prijs voor Lieke Martens

Maar er waren ook prijzen voor de vrouwen. Zo werd Lieke Martens door FIFA verkozen tot beste speelster. Zij speelde in een ver verleden nog voor Standard.

Martens werd op het EK in eigen land Europees kampioen én er ook uitgeroepen tot speelster van het toernooi.

Wow! This is absolutely amazing! Thank you all who have voted for me! Also big congrats to our national manager! Dreams come true! 🙌🏽 pic.twitter.com/EAKCYhD7pV