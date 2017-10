🎥 Tessa Wullaert reageert na de 3-2 tegen Roemenië: "Ging er echt niet goed uitgezien hebben anders"

"In balbezit waren we wel goed, maar in balverlies was het soms wat te laks. We hadden de tweede bal niet altijd, dat moet beter. Ik had een flashback naar Servië een jaar geleden, waar we zuur puntenverlies leden", aldus Tessa Wullaert.

Flashback?

"Voetbal is raar, gelukkig hebben we het nu goedgemaakt. De reactie was er, de overwinning is al bij al dan wel verdiend." Opvallend: Tessa Wullaert zorgde zelfs voor het winnende doelpunt met het hoofd in minuut 85.

"De ontlading was groot, want puntenverlies mocht echt niet. Ik aaide de bal eigenlijk gewoon, mijn kopspel is op zich een van mijn mindere punten. Dus het deed wel deugd." De volledige reactie van Tessa Wullaert kan je hieronder zien. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.