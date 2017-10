Belgian Red Flames U19 onderuit tegen sterk Oostenrijk, maar wel door

Dit is ons Team van de Week! We kregen heel wat spektakel in wedstrijden waar we het niet echt verwacht hadden in speeldag 11 van de Jupiler Pro League. Verder baarden wedstrijden als Kortrijk-Gent of ...

Witsel ziet binnenkort deze succestrainer aan het werk in China In China zwaait Guangzhou Evergrande al jaren de plak. De club werd onlangs voor de zevende keer op rij kampioen. Onder de Braziliaanse trainer Luiz Felipe Scolari behaalde...

Sylla blikt vooruit naar partij tegen 'zijn' Eupen: "Als ik er vijf kan scoren, zal ik het niet laten" Mamadou Sylla zit de laatste weken meer op de bank dan hem lief is, maar dinsdagavond zal hij alvast hopen dat hij mag starten. Dan komt immers zijn ex-club Eupen op bezoek.

Genkse sterkhouder is gegeerd wild in Europa: "Ja, er is al contact geweest" Vorig seizoen was Sander Berge een van de lichtpunten bij Genk. De Limburgers konden in het tussenseizoen de 19-jarige Noorse middenvelder in de Luminus Arena houden, maar ...

Neemt AA Gent wraak tegen het zwarte beest van vorig seizoen? De partijtjes tegen KAS Eupen waren geen pretje voor AA Gent vorig seizoen. Zo gingen de Buffalo's twee keer in het absolute slot onderuit. Vanavond kunnen ze wraak nemen.

Flames weten wat beter moet tegen Portugal om 9 op 9 te halen De Belgian Red Flames vertrokken met 6 op 6 in de buidel naar Portugal, waar ze op dinsdagavond 18 uur hun derde WK-kwalificatieinterland zullen afwerken. Wat moet er dan g...

Misschien wel gouden raad voor Teodorczyk: "Dat hij een paar weken met de beloften gaat meedoen" Waar is die spits die vorig seizoen met de ogen dicht de netten vond? Lukasz Teodorczyk is slechts een vage schim van die man. We vroegen aan Patrick Goots, een man die ook...