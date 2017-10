Flames weten wat beter moet tegen Portugal om 9 op 9 te halen

Diverse Flames en bondscoach Serneels hebben wel een aantal tips om ook in Portugal gewoon de drie punten te gaan pakken.

"Misschien moeten we in Portugal nog iets efficiënter omgaan met de kansen, verder bouwen op de match tegen Roemenië en de nul proberen houden", aldus Cayman.

Tessa Wullaert vulde aan: "Het zal niet simpel zijn en we beseffen dat het beter moet. Ik hoop dat we dat gaan doen. Het is misschien een voordeel dat Portugal meer voetbal speelt, maar we zullen vooral in balverlies beter moeten staan."

"We hebben een goede wedstrijd om te analyseren en kunnen er veel uit leren. Portugal is een meer technische ploeg. De foutjes moeten er stap voor stap wel uit, maar hopelijk komt er iets meer ruimte dan tegen Roemenië", besloot de bondscoach.