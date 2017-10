Flames bovenaan de statistiekenlijstjes: "Voor mij is het een unicum" Tweet door Aernout Van Lindt

door Janice Cayman scoorde al zes keer, Tessa Wullaert trof vier keer raak

Foto: © photonews De Belgian Red Flames spelen dinsdag hun derde WK-kwalificatieinterland tegen Portugal. Na twee wedstrijden laten Janice Cayman en Tessa Wullaert alvast bijzonder knappe statistieken zien. Cayman scoorde vier keer tegen Moldavië en twee keer tegen Roemenië, Wullaert doet het met drie tegen Moldavië en eentje tegen Roemenië ook prima. Unicum Met zes en vier goals staan ze voorlopig helemaal bovenaan de reeks in de kwalificaties, al zijn er natuurlijk landen die nog minder matchen hebben gespeeld. "Voor mij is het een unicum", beseft Janice Cayman. "Al zou ik het niet kunnen doen zonder het team dat rond mij staat. Ik hoop dat we de komende wedstrijden zo kunnen verder doen." De topscoorders van de lijst? 1. Janice Cayman 6 goals

2. Tessa Wullaert & Tereza Kozarova (Tsjechië) 4 goals

4. Zeven speelsters met 3 goals (onder andere Troelsgaard, Hansen en Burger) Volg Portugal - België nu live op Vrouwenvoetbalkrant.be.

