🎥 Herbeleef de knappe zege van de Flames in Portugal

De 0-1 werd gescoord door Tine De Caigny vanop een corner van Tessa Wullaert. Van de wedstrijd werden ook beelden genomen.

In een korte samenvatting kan je alles meteen zien. Veel kansen waren er niet, maar de 9 op 9 is wel binnen op weg naar het WK 2019 in Frankrijk.

In 2018 volgen duels in Roemenië en Moldavië, een thuisduel tegen Portugal en een dubbele clash met co-groepsleider Italië.