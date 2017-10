Flames pakken 9 op 9, bondscoach blijft rustig: "Iedereen denkt dat het tussen Italië en ons gaat, maar ..." Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews 9 op 9, wat moet een bondscoach meer hebben na duels tegen Moldavië, Roemenië en Portugal? Tegen de drie op papier mindere teams geen punten laten liggen en vervolgens Italië proberen afhouden in een dubbel duel? Zo moet op papier de poort naar het WK 2019 worden opengebroken. De moeilijke klip in Portugal werd alvast genomen, waardoor de Flames net als Italië 9 op 9 hebben gehaald. Op doelsaldo staan de Flames voorlopig zelfs nog (ver) voor de Italianen, waardoor een 21 op 24 voorlopig voldoende zou zijn voor de groepswinst én het WK-ticket. Voetjes op de grond Bondscoach Ives Serneels blijft echter met de voetjes op de grond. "Over onze kwalificatiekansen wil ik vooralsnog bescheiden blijven", klinkt het bij de KBVB. "Iedereen gaat ervan uit dat het tussen ons en Italië zal gaan. Maar we zijn nog niet eens halfweg en Portugal en Roemenië kunnen het iedereen nog moeilijk maken."

