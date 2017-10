Tine De Caigny zorgde voor perfecte 9 op 9: "Hard blijven werken"

"We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden en dat onze organisatie perfect moest zijn, wat ook het geval was. Toch was het moeilijk om de bal in de ploeg te houden, maar op karakter hebben we het gehaald", aldus De Caigny in een reactie bij de Belgische voetbalbond.

De 0-1 missen? Dat was quasi onmogelijk: "Gewoon binnenknikken, veel meer moest ik niet doen. Perfecte bal van Tessa op mijn hoofd", sprak ze over het winnende doelpunt na een corner van Tessa Wullaert die ze aan de eerste paal binnenkopte. En dus staan de Flames met 9 op 9 voorlopig er prima voor. Op 6 april 2018 is er de volgende wedstrijd, thuis tegen Portugal. "We zijn er nog lang niet. We moeten nu allemaal individueel hard werken, zodat we er volgende lente opnieuw staan."