🎥 Flames worden steeds populairder, altijd topsfeer aan Den Dreef in Leuven

3943 supporters waren aanwezig in Leuven voor de match van de Flames tegen Roemenië. Zij zagen allemaal samen hun team winnen. Een knappe overwinning, een leuke sfeer.

Het toont steeds meer aan dat de Flames wel degelijk aan populariteit aan het winnen zijn. Het WK in Frankrijk halen zou enkel maar voor een nieuwe boost kunnen zorgen.

Ook wij genoten afgelopen vrijdag in Leuven van de sfeer. Die is - zoals op het EK in Nederland al het geval was - zoals steeds gemoedelijk, positief en soms zelfs een tikkeltje naïef. Maar ook dat is heerlijk. Geniet mee!