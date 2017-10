Essevee vrouwen hebben nieuwe coach

Raymond Loose is niet langer de hoofdcoach van Essevee Vrouwen. Hij werd bedankt voor bewezen diensten, nadat de club afgelopen weekend voor het eerst verloor in eerste nationale tegen Tongeren.

Luc Bogaert

Met 11 op 18 staat Zulte Waregem in de top-5 van het klassement, T2 Luc Bogaert neemt nu tot het einde van het seizoen de honneurs waar als T1.

"De nieuwe hoofdcoach Luc Bogaert sprokkelde ervaring in de jeugd van KV Kortrijk en was onder andere ook hoofdtrainer bij SV Wevelgem City. Sinds april 2017 was hij T2 bij de dames van Essevee", klinkt het bij Zulte Waregem.