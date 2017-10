Ook in Nederland gesprekken over loon bij vrouwen: "Er mag iets veranderen"

Deze week begonnen gesprekken tussen de Oranje Leeuwinnen en de KNVB over de premies voor de Oranje Leeuwinnen lopen ondertussen.

Lang voor de eer gespeeld

"We hebben heel lang voor de eer gespeeld", aldus Lieke Martens in het Algemeen Dagblad. "Maar er mag wel iets veranderen. We hebben iets neergezet op het EK."

Na verschillende andere landen komt er zo ook in Nederland een debat op gang over meer en betere verloning voor het vrouwenvoetbal.