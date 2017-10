Wat deden de Flames in Nederland op vrijdagavond? Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Op vrijdagavond werden er al drie wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie voor vrouwen gespeeld. Daarbij kwamen ook flink wat teams met Belgen in actie. Het Ajax van Philtjens en Van Den Abbeele blijft op kop in de competitie. Het won op bezoek bij Alkmaar met 0-2, met dank aan van der Gragt en Bakker. Twente won dan weer van Achilles '29 met duidelijke cijfers: 7-0. Het team van Jassina Blom blijft zo in het spoor van de topploegen. PEC Zwolle won in eigen huis van het Barendrecht van keepster Sofie Van Houtven. Het werd 2-0, waardoor Barendrecht voorlopig puntenloos achterblijft. Roof zorgde voor beide doelpunten.

